God of War Ragnarok получит полную русскую локализацию
Поделиться
Sony Santa Monica назвала языки, на которые переведёт God of War Ragnarok. Среди них есть русский, то есть экшен получит дубляж и переведённый текст. По дебютному трейлеру игроки заметили, что голос изменился только у Атрея, тогда как остальным персонажам сохранили оригинальную озвучку.
Помимо русского, в экшене будут доступны английский, французский, немецкий, итальянский, японский, польский и другие языки. Доступность будет зависеть от регионов, в котором пользователи купят игру.
God of War Ragnarok продолжит события игры 2018 года и расскажет про Рагнарёк — скандинавский апокалипсис, гибель богов и мира. Как раз этот катаклизм и попытаются остановить Кратос с Атреем. Экшен выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.
Комментарии
- 8 октября 2021
-
11:32
-
11:17
-
11:01
-
10:56
-
10:19
-
09:21
-
09:12
-
02:40
-
00:51
- 7 октября 2021
-
21:14
-
20:45
-
19:08
-
18:46
-
18:16
-
17:41
-
17:06
-
16:34
-
16:01
-
15:36
-
15:18
-
15:15
-
14:46
-
14:01
-
13:36
-
13:17
-
12:25
-
12:15
-
11:50
-
11:24
-
11:22
-
11:17
-
10:40
-
10:27
-
10:12
-
09:43
Партнерский контент