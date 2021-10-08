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God of War Ragnarok получит полную русскую локализацию

God of War Ragnarok получит полную русскую локализацию
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Sony Santa Monica назвала языки, на которые переведёт God of War Ragnarok. Среди них есть русский, то есть экшен получит дубляж и переведённый текст. По дебютному трейлеру игроки заметили, что голос изменился только у Атрея, тогда как остальным персонажам сохранили оригинальную озвучку.

Помимо русского, в экшене будут доступны английский, французский, немецкий, итальянский, японский, польский и другие языки. Доступность будет зависеть от регионов, в котором пользователи купят игру.

God of War Ragnarok продолжит события игры 2018 года и расскажет про Рагнарёк — скандинавский апокалипсис, гибель богов и мира. Как раз этот катаклизм и попытаются остановить Кратос с Атреем. Экшен выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.

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