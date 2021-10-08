Все желающие теперь могут сыграть в бету Battlefield 2042

8 октября бета-тестирование Battlefield 2042 стало доступно для всех желающих. Ранее играть можно было по предзаказу или подписке EA Play.

Новость по теме Бету Battlefield 2042 уже можно скачать — как и где?

Бета доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Сыграть можно за любого из четырёх оперативника на карте «Космодром» в классическом для серии режиме «Захват».

Бета полностью на английском языке. Её можно стримить, записывать видео, выкладывать скриншоты и делиться впечатлениями в социальных сетях. По словам разработчиков, клиент для публичного теста был создан несколько месяцев назад и заметно отстаёт от актуальной версии шутера. Тестирование закончится 10 октября.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В отличие от предыдущих частей франшизы, в ней не будет сюжетной кампании. В игре уже появились читеры, причём с первого дня беты.