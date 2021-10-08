В «Мстителях» появились платные бустеры опыта несмотря на заявления их не добавлять
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Вместе с релизом в Xbox Game Pass в Marvel's Avengers появились бустеры опыта и и множители ресурсов. И всё это на фоне объявления разработчиков о «только косметических предметах за реальные деньги» на Е3 2019.
Мы обещаем сообществу, что в нашей игре не будет сундуков со случайным содержимым и ситуаций, в которых можно будет купить победу за реальные деньги.
С самого начала разработки идея была в том, чтобы дать возможность игрокам изменять только внешний вид персонажей, — и мы продолжим её придерживаться.
В сентябре 2020 состоялся релиз, и разработчики в своём блоге ещё раз подтвердили, что платный контент останется визуальным, «чтобы поддерживать игру долгие годы».
Несмотря на все заявления, в октябре 2021 года в Avengers всё же появились не только косметические предметы. Фанаты прохладно встретили смену приоритетов у разработчиков.
Каждая игра, которая продаёт бустеры опыта и множители ресурсов, ограничивает внутриигровые механики. И всё это ради того, чтобы мы платили вам больше денег — иначе получать удовольствие от геймплея станет невозможно.
Marvel's Avengers вышла в сентябре 2020-го. Спустя год игру добавили в сервис Xbox Game Pass. Экшен приняли прохладно из-за малого количества контента и недостаточной проработки сервисных элементов.
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