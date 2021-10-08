СМИ: в следующей Far Cry сделают акцент на онлайне

В новой Far Cry могут сделан акцент на мультиплеере, о чём сообщили источники издания Axios. Это как раз вяжется со словами журналиста Джейсона Шрайера о планах Ubisoft сменить направление.

Начиная с четвёртой части в Far Cry предусмотрен кооперативный режим на двоих. В нём можно полностью пройти сюжет и исследовать виртуальные миры с друзьями, но с некоторыми ограничениями. Например, прогресс в прохождении засчитывается только хосту.

Примечательно, что в Far Cry 6 уже нашли намёки на элементы многопользовательской игры. Новая часть франшизы может стать королевской битвой с картой в виде Кирата или локаций из различных игр серии.

В новинке Ubisoft есть скины из различных игр компании. Можно купить костюмы Альтаира, персонажей из Rainbow Six Siege и Watch Dogs.