Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

СМИ: в следующей Far Cry сделают акцент на онлайне

СМИ: в следующей Far Cry сделают акцент на онлайне
Комментарии

В новой Far Cry могут сделан акцент на мультиплеере, о чём сообщили источники издания Axios. Это как раз вяжется со словами журналиста Джейсона Шрайера о планах Ubisoft сменить направление.

Начиная с четвёртой части в Far Cry предусмотрен кооперативный режим на двоих. В нём можно полностью пройти сюжет и исследовать виртуальные миры с друзьями, но с некоторыми ограничениями. Например, прогресс в прохождении засчитывается только хосту.

Примечательно, что в Far Cry 6 уже нашли намёки на элементы многопользовательской игры. Новая часть франшизы может стать королевской битвой с картой в виде Кирата или локаций из различных игр серии.

5 советов перед началом прохождения Far Cry 6 5 советов перед началом прохождения Far Cry 6
Far Cry 6 — очень красивая игра. Мы сняли множество скриншотов Far Cry 6 — очень красивая игра. Мы сняли множество скриншотов

В новинке Ubisoft есть скины из различных игр компании. Можно купить костюмы Альтаира, персонажей из Rainbow Six Siege и Watch Dogs.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021