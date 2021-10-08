Первые проблемы eFootball 2022 исправят в конце октября

Konami выпустит большое обновление с исправлением eFootball лишь 28 октября. Детали апдейта неизвестны, но, вероятно, авторы постараются исправить проблемы с катсценами, лицевыми анимациями, физикой мяча и многим другим.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и попросили их сообщать обо всех найденных ошибках, чтобы в дальнейшем заняться их исправлением.

Релиз eFootball состоялся 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Старт симулятора можно назвать провальным — у ПК-версии в Steam было всего 8% положительных отзывов. Сейчас их стало чуть больше — 11%. После разгромной реакции игроков eFootball получила первые обзоры, в которых журналисты подтвердили все проблемы.

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Примечательно, что eFootball распространяется по условно-бесплатной модели, тогда как за FIFA 22 нужно заплатить довольно крупную сумму. Несмотря на это, больше игроков собрала именно игра EA Sports.