Фото Джеффа Безоса разместили на главных страницах на Twitch

Некоторые обложки игр на Twitch были временно заменены фотографией лица Джеффа Безоса — основателя Amazon. Найти причину так и не удалось, но многие связали ситуацию с масштабной утечкой данных, которая произошла 6 октября. Об этом рассказали пользователи, которым удалось сделать скриншоты.
Лицо Безоса заменяло обложки League of Legends, Dota 2, GTA 5, Minecraft, Apex Legends и других игр. Фото провисело несколько часов, а потом администрация Twitch убрала его.
Вероятно, замена кадров связана с утечкой данных Twitch. Тогда в сеть попал исходный код сервиса и появились данные о заработке различных стримеров. Неизвестный хакер сообщил, что это лишь первая часть утечки, так что есть вероятность, что фотографию Безоса смог поставить именно он.
Twitch, в свою очередь, подтвердил утечку и до сих пор пытается её предотвратить. 7 октября сервис сообщил, что расследование всё ещё продолжается. Судя по словам специалистов, слив может стать одним из самых крупных за историю индустрии.
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