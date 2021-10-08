Создатели «Стражей Галактики» и Deus Ex станут работать 4 дня в неделю — почему это важно

Eidos Montreal объявила о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, став первой крупной игровой студией с таким графиком. Компания известна по Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided и грядущим «Стражам Галактики» (релиз уже 28 октября).

Решение приняли по итогам удалённой работы после начала глобальной пандемии. Эксперимент в Eidos Montreal посчитали успешным, а три выходных дня должны позволить сотрудникам эффективнее работать. Увеличивать часы или снижать зарплаты не будут.

Мы хотим сократить время на работе, но увеличить качество этого времени. Цель — достигнуть правильного баланса. К примеру, совещания сократят с 60 до 30 минут.

В Eidos уверены, что заряженные энергией и отдохнувшие сотрудники куда эффективнее проведут час рабочего времени, чем уставшие специалисты — им на выполнение той же задачи может потребоваться в несколько раз больше времени.

Как отмечает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, в Канаде игровые студии столкнулись с трудностями удержания сотрудников. Специалистов хантят крупные IT-компании, а после масштабного перехода на дистанционное производство у работников появилось куда больше возможностей для поиска нового места.

Учитывая высокую конкурентность в Монреале, подобное решение может оказать огромное влияние на местную индустрию.

В Монреале обитает множество крупных игровых студий (EA, Ubisoft, WB Games, 2K), поэтому переход Eidos на четырёхдневную рабочую неделю может стать решающим фактором для многих специалистов.