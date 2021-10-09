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После скандала GOG сняла с продаж HITMAN

После скандала GOG сняла с продаж HITMAN
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В конце сентября в GOG стартовали продажи HITMAN, однако люди начали писать гневные отзывы из-за привязки к онлайну — в описании на странице игры об этом не сообщалось.

Ситуация в целом оказалась странной для магазина CD Projekt, поскольку площадка специализируется на выпуске продукции без дополнительной защиты — то есть проект с той же Denuvo попросту не может появиться в GOG. Однако HITMAN как-то появился.

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В итоге 8 октября GOG опубликовала заявление, где подчеркнула, что изучила ситуацию и пользователи оказались правы — в таком виде игра не должна была появиться в магазине.

Мы хотим извиниться за путаницу и вызванную ситуацией злость. Мы подвели вас и хотим поблагодарить за донесение своей точки зрения — вы были честны до мозга костей, что показывает ваш энтузиазм по отношению к GOG.

Магазин пообещал стараться улучшить коммуникацию с сообществом, чтобы оперативнее и эффективнее отрабатывать подобные ситуации. Напомним, в один момент GOG даже начала удалять негативные отзывы.

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