В New World первый скандал: игрок построил финансовую пирамиду и сбежал с деньгами

В New World недавно случился первый виртуальный скандал — правда, как оказалось позже, подобных случаев уже несколько, но этот самый резонансный. Если кратко, руководитель клана на сервере Heracleion построил финансовую пирамиду и сбежал с накоплениями.
Руководитель гильдии в Синдикате разгромно проиграл первое же сражение. Причём, по словам очевидцев, виновата именно плохая организация со стороны главы, однако сам он этого не признавал и винил всех вокруг.
Затем лидер начал в срочном порядке собирать деньги на покупку последнего свободного города — в чате он донимал участников клана и других игроков для пожертвований на общее дело. За несколько часов удалось собрать внушительные 60 тысяч золотых, однако вскоре он опустошил всё накопления более чем 200 человек, перевёл деньги, удалил персонажа и создал нового. И он уже присоединился к вражеской фракции.
90 человек из гильдии обанкротили, предали и оставили на произвол судьбы. Фракция (и без того была самой маленькой на сервере) оказалась в беспорядке и теперь полна предательств.
Пользователи не знают, станут ли наказывать лидера клана за подобные действия — по факту он использовал инструменты игры и ничего незаконного не сделал. Причём подобные события в целом показывают, что даже в виртуальном мире не стоит доверять незнакомцам.
Он разрушил удовольствие почти сотни человек всего за два часа.
В комментариях некоторые поделились схожими историями, а другие отметили, что это удивительно реалистично. Кто-то вспомнил и про EVE Online, где экономика и политика почти полностью в руках игроков — там иногда годами могут идти войны, которые могут виртуально обанкротить игроков.
Пока неизвестно, как отреагирует на случившееся Amazon.
- 9 октября 2021
-
14:01
-
13:48
-
13:21
-
02:19
- 8 октября 2021
-
20:55
-
20:46
-
19:16
-
18:56
-
18:06
-
18:06
-
17:01
-
16:01
-
15:34
-
15:18
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:47
-
13:11
-
12:52
-
12:16
-
11:57
-
11:32
-
11:17
-
11:01
-
10:56
-
10:19
-
09:21
-
09:12
-
02:40
-
00:51
- 7 октября 2021
-
21:14
-
20:45
-
19:08
-
18:46