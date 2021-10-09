В New World первый скандал: игрок построил финансовую пирамиду и сбежал с деньгами

В New World недавно случился первый виртуальный скандал — правда, как оказалось позже, подобных случаев уже несколько, но этот самый резонансный. Если кратко, руководитель клана на сервере Heracleion построил финансовую пирамиду и сбежал с накоплениями.

В MMORPG представлено три фракции, которые сражаются за контроль над территорией, а внутри фракций также можно создавать гильдии. Эти гильдии воюют с представителями вражеских фракций за контроль над территориями.

Руководитель гильдии в Синдикате разгромно проиграл первое же сражение. Причём, по словам очевидцев, виновата именно плохая организация со стороны главы, однако сам он этого не признавал и винил всех вокруг.

Затем лидер начал в срочном порядке собирать деньги на покупку последнего свободного города — в чате он донимал участников клана и других игроков для пожертвований на общее дело. За несколько часов удалось собрать внушительные 60 тысяч золотых, однако вскоре он опустошил всё накопления более чем 200 человек, перевёл деньги, удалил персонажа и создал нового. И он уже присоединился к вражеской фракции.

90 человек из гильдии обанкротили, предали и оставили на произвол судьбы. Фракция (и без того была самой маленькой на сервере) оказалась в беспорядке и теперь полна предательств.

Пользователи не знают, станут ли наказывать лидера клана за подобные действия — по факту он использовал инструменты игры и ничего незаконного не сделал. Причём подобные события в целом показывают, что даже в виртуальном мире не стоит доверять незнакомцам.

Он разрушил удовольствие почти сотни человек всего за два часа.

В комментариях некоторые поделились схожими историями, а другие отметили, что это удивительно реалистично. Кто-то вспомнил и про EVE Online, где экономика и политика почти полностью в руках игроков — там иногда годами могут идти войны, которые могут виртуально обанкротить игроков.

Пока неизвестно, как отреагирует на случившееся Amazon.