Российские диски для Far Cry 6 по ошибке отправили в Европу
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Жители Великобритании и некоторых европейских стран оказались в неприятной ситуации: в регионы случайно отправили российские диски Far Cry 6 для PlayStation.
Проблема заключается в том, что на PlayStation все страны проживают в отдельных регионах, поэтому люди столкнулись с проблемами:
- во-первых, покупатели копии для PS4 попросту не могут обновиться до версии для PS5
- во-вторых, владельцы золотого или ультимативного изданий не могут активировать ключи на дополнения — то есть купив версию с сезонными пропуском игроки попросту остались без него.
Нечто подобное, причём, уже случалось в прошлом году — Watch Dogs: Legion и Assassin's Creed Valhalla по схожим причинам не удавалось обновить до некстген-варианта. Ubisoft уже в курсе новой проблемы и ищет решение для неё.
Новость по темеFar Cry 6 оценили хуже всех номерных частей
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