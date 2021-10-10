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Российские диски для Far Cry 6 по ошибке отправили в Европу

Российские диски для Far Cry 6 по ошибке отправили в Европу
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Жители Великобритании и некоторых европейских стран оказались в неприятной ситуации: в регионы случайно отправили российские диски Far Cry 6 для PlayStation.

Проблема заключается в том, что на PlayStation все страны проживают в отдельных регионах, поэтому люди столкнулись с проблемами:

  • во-первых, покупатели копии для PS4 попросту не могут обновиться до версии для PS5
  • во-вторых, владельцы золотого или ультимативного изданий не могут активировать ключи на дополнения — то есть купив версию с сезонными пропуском игроки попросту остались без него.

Нечто подобное, причём, уже случалось в прошлом году — Watch Dogs: Legion и Assassin's Creed Valhalla по схожим причинам не удавалось обновить до некстген-варианта. Ubisoft уже в курсе новой проблемы и ищет решение для неё.

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