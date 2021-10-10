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Защитники животных из PETA требуют убрать петушиные бои из Far Cry 6

Защитники животных из PETA требуют убрать петушиные бои из Far Cry 6
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Борцы за права животных из некоммерческой организации PETA резко выступили против петушиных боёв в Far Cry 6, потребовав убрать их из игры.

Превращать ужасный кровавый спорт вроде петушиных боёв в подобие Mortal Kombat — это далеко от настоящей инновации, поскольку современное общество строго против принуждения животных к смертельным перепалкам.

Участвующие в подобных боях петухи имеют острые шпоры, которые разрывают плоть и кости, вызывающих мучительные и смертельные травмы.

PETA Latino призывает Ubisoft заменить эту достойную порицания мини-игру той, которая не прославляет жестокость.

В Far Cry 6 игроки могут учувствовать в петушиных боях в стиле Tekken, а один из местных коллекционных предметов — это разные петухи как раз для участия в подобных сражениях.

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