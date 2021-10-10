Battlefield 2042 и New World занял весь топ свежего чарта Steam

Предварительные заказы Battlefield 2042 показали хороший старт в еженедельном чарте Steam. Предзаказы разных изданий шутера расположились на второй, третьей и четвёртой строчках. Лидером осталась New World — MMORPG от Amazon смогла удержать топ-1 вторую неделю подряд.

В топ-10 также зашли предварительные заказы Back 4 Blood, однако они заняли 10-ю строчку. Игра выйдет уже 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Ещё один яркий новичок топа — файтинг Nickelodeon All-Star Brawl. В нём пользователям предлагается сразиться за известных персонажей американских мультфильмов, таких как Котопёс, Губка Боб и других.

Чарт Steam с 4 по 10 октября

New World Battlefield 2042 (предзаказ) Battlefield 2042 (предзаказ) Battlefield 2042 (предзаказ) Nickelodeon All-Star Brawl New World CS: GO — Operation Riptide FIFA 22 Battlefield 5 Back 4 Blood (предзаказ)

На выходных в Battlefield 2042 прошло открытое тестирование на всех платформах. Однако первыми доступ к нему получили обладатели предварительных заказов — они могли начать играть на два дня раньше. Мы тоже оценили игру и поделились мнением в отдельном тексте.