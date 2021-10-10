Battlefield 2042 и New World занял весь топ свежего чарта Steam

Предварительные заказы Battlefield 2042 показали хороший старт в еженедельном чарте Steam. Предзаказы разных изданий шутера расположились на второй, третьей и четвёртой строчках. Лидером осталась New World — MMORPG от Amazon смогла удержать топ-1 вторую неделю подряд.
В топ-10 также зашли предварительные заказы Back 4 Blood, однако они заняли 10-ю строчку. Игра выйдет уже 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Ещё один яркий новичок топа — файтинг Nickelodeon All-Star Brawl. В нём пользователям предлагается сразиться за известных персонажей американских мультфильмов, таких как Котопёс, Губка Боб и других.
Чарт Steam с 4 по 10 октября
- New World
- Battlefield 2042 (предзаказ)
- Battlefield 2042 (предзаказ)
- Battlefield 2042 (предзаказ)
- Nickelodeon All-Star Brawl
- New World
- CS: GO — Operation Riptide
- FIFA 22
- Battlefield 5
- Back 4 Blood (предзаказ)
На выходных в Battlefield 2042 прошло открытое тестирование на всех платформах. Однако первыми доступ к нему получили обладатели предварительных заказов — они могли начать играть на два дня раньше. Мы тоже оценили игру и поделились мнением в отдельном тексте.
- 10 октября 2021
-
23:10
-
20:09
-
19:04
-
14:33
-
13:41
-
12:07
-
00:11
- 9 октября 2021
-
16:35
-
15:37
-
14:01
-
13:48
-
13:21
-
02:19
- 8 октября 2021
-
20:55
-
20:46
-
19:16
-
18:56
-
18:06
-
18:06
-
17:01
-
16:01
-
15:34
-
15:18
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:47
-
13:11
-
12:52
-
12:16
-
11:57
-
11:32
-
11:17
-
11:01
-
10:56