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Battlefield 2042 и New World занял весь топ свежего чарта Steam

Battlefield 2042 и New World занял весь топ свежего чарта Steam
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Предварительные заказы Battlefield 2042 показали хороший старт в еженедельном чарте Steam. Предзаказы разных изданий шутера расположились на второй, третьей и четвёртой строчках. Лидером осталась New World — MMORPG от Amazon смогла удержать топ-1 вторую неделю подряд.

В топ-10 также зашли предварительные заказы Back 4 Blood, однако они заняли 10-ю строчку. Игра выйдет уже 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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Ещё один яркий новичок топа — файтинг Nickelodeon All-Star Brawl. В нём пользователям предлагается сразиться за известных персонажей американских мультфильмов, таких как Котопёс, Губка Боб и других.

Чарт Steam с 4 по 10 октября

  1. New World
  2. Battlefield 2042 (предзаказ)
  3. Battlefield 2042 (предзаказ)
  4. Battlefield 2042 (предзаказ)
  5. Nickelodeon All-Star Brawl
  6. New World
  7. CS: GO — Operation Riptide
  8. FIFA 22
  9. Battlefield 5
  10. Back 4 Blood (предзаказ)

На выходных в Battlefield 2042 прошло открытое тестирование на всех платформах. Однако первыми доступ к нему получили обладатели предварительных заказов — они могли начать играть на два дня раньше. Мы тоже оценили игру и поделились мнением в отдельном тексте.

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