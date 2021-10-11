Оригинальные GTA 3, GTA: Vice CIty и GTA: San Andreas уберут из продажи до 17 октября
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После анонса переиздания культовой 3D-трилогии Grand Theft Auto разработчики из Rockstar сообщили, что оригинальные игры снимут с продаж до конца этой недели — то есть до 17 октября.
После анонса Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и Rockstar Games Launcher (ПК) — предыдущие версии и комплекты этих игр будут удалены из розничной и цифровой торговли на консолях и ПК в течение недели, начиная с 11 октября.
Игроки, у которых уже есть GTA 3, Vice City или San Andreas, по-прежнему смогут загружать и играть в оригинальные версии наших продуктов.
Подобная практика встречается повсеместно и обычно связана с правами на музыкальные треки. Вполне вероятно, что в переиздании изменится набор композиций — разработчики расскажут об этом уже «скоро». Желающим иметь оригинальные версии стоит озаботиться покупкой как можно скорее.
The Definitive Edition анонсировали 8 октября: GTA 3, Vice City и San Andreas воссоздают на движке Unreal Engine, а визуально они скорее напоминают оригиналы с модами — при этом наполнение и геймплей изменятся. Переиздание выйдет «скоро». Предположительно, 11 ноября.
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