Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных Twitch и уже грозит штрафом

Роскомнадзор попросил Twitch предоставить более детальные данные об утечке, произошедшей 6 октября.

Служба направила запрос в американский офис площадки — ответ должен быть получен в течение 30 дней. В случае отказа компания должна будет выплатить штраф от трёх до пяти тысяч рублей

Новость по теме Twitch подтвердил крупную утечку данных и пытается выяснить её масштаб

Больше всего службу интересует скомпрометированная личная информации российских пользователей. Жалоб пока что не было, но в обратной ситуации российский гражданин имеет право потребовать компенсацию или обратиться в суд.

Ведомство рассматривает все обращения и в пределах полномочий принимает необходимые действия для восстановления прав гражданина вплоть до обращения в суд.

6 октября в сеть попали данные о заработке стримеров и исходный код площадки. Сам Twitch подтвердил масштабную утечку и уже работает над её устранением. Хакер отмечал, что это лишь начало, а потом на Twitch появилось лицо Джеффа Безоса.