Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных Twitch и уже грозит штрафом
Поделиться
Роскомнадзор попросил Twitch предоставить более детальные данные об утечке, произошедшей 6 октября.
Служба направила запрос в американский офис площадки — ответ должен быть получен в течение 30 дней. В случае отказа компания должна будет выплатить штраф от трёх до пяти тысяч рублей
Больше всего службу интересует скомпрометированная личная информации российских пользователей. Жалоб пока что не было, но в обратной ситуации российский гражданин имеет право потребовать компенсацию или обратиться в суд.
Ведомство рассматривает все обращения и в пределах полномочий принимает необходимые действия для восстановления прав гражданина вплоть до обращения в суд.
6 октября в сеть попали данные о заработке стримеров и исходный код площадки. Сам Twitch подтвердил масштабную утечку и уже работает над её устранением. Хакер отмечал, что это лишь начало, а потом на Twitch появилось лицо Джеффа Безоса.
Комментарии
- 11 октября 2021
-
11:14
-
10:34
-
10:09
-
09:23
-
09:08
-
03:00
- 10 октября 2021
-
23:10
-
20:09
-
19:04
-
14:33
-
13:41
-
12:07
-
00:11
- 9 октября 2021
-
16:35
-
15:37
-
14:01
-
13:48
-
13:21
-
02:19
- 8 октября 2021
-
20:55
-
20:46
-
19:16
-
18:56
-
18:06
-
18:06
-
17:01
-
16:01
-
15:34
-
15:18
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:47
-
13:11
-
12:52
Партнерский контент