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Ремейк Metal Gear Solid 3: появилось ещё одно подтверждение существование проекта

Ремейк Metal Gear Solid 3: появилось ещё одно подтверждение существование проекта
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​Работник сингапурской студии Virtuous Чжиян Ли в своём профиле LinkedIn подтвердил, что около года работал над AAA-игрой жанра «экшен-приключение». По словам журналистов VGC, это ремейк Metal Gear Solid 3.

Согласно описанию, проект будет «поддерживать 4К-разрешение, разрушаемое окружение и выйдет сразу на нескольких платформах». По слухам, студия Virtuous работает над ремейком Metal Gear Solid 3, и описание неанонсированного проекта, как минимум, не противоречит этому.

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Metal Gear Solid 3 — культовый стелс-экшен в серии Metal Gear Solid, созданный Хидео Кодзимой. Это приквел к самой первой Metal Gear. Средний балл от критиков составляет 91/100, а концовка игры признана одной из лучших за всю историю игровой индустрии.

Основанная в 2004 году Virtuous специализируется на дополнительной поддержке при разработке игр ААА-класса и их портировании на различные платформы. Например, именно эта команда выпустила Dark Souls: Remastered на Switch и помогала Naughty Dog с Uncharted 4.

По данным СМИ, помимо ремейка MGS 3 в разработке у Konami находятся:

  • новая Castlevania от внутренней студии при поддержке японских партнёров;
  • несколько Silent Hill от разных студий, включая «известную японскую команду».

VGC сообщает, что многие из проектов представят только в 2022 году.

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