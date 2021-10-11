Ремейк Metal Gear Solid 3: появилось ещё одно подтверждение существование проекта

Работник сингапурской студии Virtuous Чжиян Ли в своём профиле LinkedIn подтвердил, что около года работал над AAA-игрой жанра «экшен-приключение». По словам журналистов VGC, это ремейк Metal Gear Solid 3.
Согласно описанию, проект будет «поддерживать 4К-разрешение, разрушаемое окружение и выйдет сразу на нескольких платформах». По слухам, студия Virtuous работает над ремейком Metal Gear Solid 3, и описание неанонсированного проекта, как минимум, не противоречит этому.
Metal Gear Solid 3 — культовый стелс-экшен в серии Metal Gear Solid, созданный Хидео Кодзимой. Это приквел к самой первой Metal Gear. Средний балл от критиков составляет 91/100, а концовка игры признана одной из лучших за всю историю игровой индустрии.
Основанная в 2004 году Virtuous специализируется на дополнительной поддержке при разработке игр ААА-класса и их портировании на различные платформы. Например, именно эта команда выпустила Dark Souls: Remastered на Switch и помогала Naughty Dog с Uncharted 4.
По данным СМИ, помимо ремейка MGS 3 в разработке у Konami находятся:
- новая Castlevania от внутренней студии при поддержке японских партнёров;
- несколько Silent Hill от разных студий, включая «известную японскую команду».
VGC сообщает, что многие из проектов представят только в 2022 году.
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