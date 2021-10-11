У ремейка Diablo 2 снова начались проблемы с серверами

Diablo 2: Resurrected вышла 23 сентября и на старте у игры были проблемы с подключением к серверам. Игроков настолько много, что разработчики не справились с их наплывом. Даже спустя столько времени большая часть пользователей до сих пор испытывает трудности.

Один из них рассказал о ситуации в «твиттере», приложив мем из «Криминального чтива». Он и другие пожаловались, что не могут комфортно играть из-за невозможности зайти в ремейк Diablo 2 и постоянных вылетов. Blizzard сообщила, что уже работает над исправлением проблем, и извинилась перед пользователями.

Игроки в ответ разработчикам негодуют и спрашивают, когда технические недостатки будут исправлены. В прошедшие выходные Blizzard провела техническое обслуживание игры, но даже после него проблемы не исчезли, а кто-то заявил, что стало даже хуже.

Ремейк Diablo 2 доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.