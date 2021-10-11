Когда выйдет сборник GTA и сколько он будет стоить? Слухи, утечки и инсайды
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На прошлой неделе Rockstar анонсировала сборник Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, однако почти никаких деталей релиза студия не представила — ни дату выхода, ни перечень особенностей.
Мы решили кратко собрать основные слухи, утечки и инсайды о грядущей премьере.
- Игра выйдет в рознице России — это мы знаем из собственных источников;
- Изначально релиз ожидался в конце октября, но его, вероятно, уже отложили. Официально говорят о выходе «скоро»;
- Инсайдер Том Хендерсон говорит о релизе 11 ноября. Раньше в этот день должна была выйти GTA 5 для PS5 и Xbox Series — её отложили до марта 2022 года;
- Выход в рознице может случиться лишь 7 декабря. Об этом источники в польской рознице рассказали изданию PPE. Причём сначала только на PS4, Xbox One и Nintendo Switch — для PS5 и Xbox Series диски задержат до 2022 года;
- В британском магазине Base уже начали собирать предзаказы — но и дата выхода (31 декабря), и стоимость ($ 60 за версии для PS4, Xbox One и Nintendo Switch и $ 70 за варианты для PS5 и Xbox Series) явно выставлены самим магазином.
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Скорее всего, трилогия GTA выйдет 11 ноября в цифровых магазинах на консолях и ПК, 7 декабря в рознице для PS4, Xbox One и Nintendo Switch, в начале 2022 года в рознице на PS5 и Xbox Series и в первой половине 2022 года на iOS и Android.
А вот с ценой пока непонятки. Во-первых, вряд ли это будет полная цена в две тысячи рублей на ПК и 4-6 тысяч на консолях. Во-вторых, уж тем более вряд ли появится «налог на некстген» (когда версии для PS5 и Xbox Series дороже).
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