FIFA могут переименовать в EA Sports FC

На прошлой неделе EA подтвердила изучение возможности переименовать FIFA и переговоры якобы уже велись. Теперь же в сети нашли новую торговую марку издателя — EA Sports FC.
Торговую марку опубликовали в британском и английском ведомствах интеллектуальной собственности с 1 и 4 октября соответственно, то есть совсем недавно — сразу после выхода FIFA 22.
EA использует бренд FIFA для своих футбольных симуляторов почти 30 лет — с 1993 года. Это, впрочем, не рекорд: серии Madden NFL и NHL получили свои названия в 1988 и 1991 годах.
При этом переименование FIFA не должно повлиять на контент — более того, разнообразия может стать ещё больше. Далеко не всё завязано на соглашении с ФИФА.
Мы годами выстраивали свой бренд.
FIFA 22 вышла 1 октября и, похоже, имеет все шансы стать последней частью серии с таким названием. Уже следующей осенью может появиться EA Sports FC 23.
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