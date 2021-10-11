На диске Far Cry 6 для Xbox лишь 735 МБ из 69 ГБ файлов для Xbox Series

Владельцы Xbox Series столкнулись с неприятностью: при покупке диска Far Cry 6 им приходится загружать практически всю игру из интернета — на диске записано лишь 735 мегабайт данных, тогда как шутер весит почти 69 гигабайт.
Это связано с тем, что для Xbox Series практически не существует отдельных релизов на дисках — если игра выходит на Xbox One и Xbox Series с поддержкой Smart Delivery, а это большинство новинок, на диске именно копия для Xbox One.
Это далеко не первый подобный релиз. Видимо, именно поэтому на Xbox есть возможность предварительно загрузить любую игру из цифрового магазина и воспроизвести её после вставки диска (или покупки цифровой копии) — без надобности что-либо устанавливать с самого носителя. Это делается через мобильное приложение Xbox.
В целом, однако, диски даже на консолях постепенно становятся скорее возможностью проверить лицензию пользователя. Но их всё ещё без проблем можно продать на вторичным рынке.
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