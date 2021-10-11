Авторы Dying Light 2 объяснили перенос зомби-экшена на 2022 год

Геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала рассказал, почему было принято решение перенести игру на 2022 год. В первую очередь это связано с масштабом зомби-экшена и целостной работой всех игровых систем.

Смектала подчеркнул, что полученное время на полировку второй Dying Light будет потрачено на тестирование всех аспектов и добавление пасхалок. Авторам важно добиться того, чтобы игра отлично работала, но для этого нужно приложить большое количество сил. Этим и займётся Techland.

Также геймдизайнер объяснил разницу между навыками первой и второй Dying Light. По его словам, новая часть зомби-экшена в плане способностей будет лучше.

В оригинале некоторые навыки лишь немного изменяли характеристики. В Dying Light 2 каждый навык влияет на геймплей. Почти каждое из умений вы сможете применять на врагах.

Изменения произойдут и у крюка-кошки, ведь в сиквеле позволят раскачиваться на нём как на верёвке. Это внесёт разнообразие и сделает паркур более мобильным. Команда долгое время пыталась создать идеальную формулу работу устройства — и в итоге это получилось.

Dying Light 2 выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.