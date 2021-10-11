Критики поиграли в Forza Horizon 5 и поделились свежими скриншотами

Сегодня некоторые СМИ выпустили первые впечатления от Forza Horizon 5 после многочасового личного знакомства с гонкой, а вместе с этим появились свежие скриншоты аркадной гонки.

Глобально, похоже, ничего нового ожидать не стоит — это всё ещё Forza Horizon. И остальное уже зависит от личного отношения каждого. Если хочется ещё больше «Хорайзена», то новинка отлично подойдёт. Если же аркадная гонка уже порядком надоела, то пятая часть явно делает недостаточно для привлечения внимания.

У Forza Horizon 5 будет всё ещё море свежего контента и заняться найдётся чем — тут даже две полноценные сюжетные кампании. Типы событий и гонки остались примерно те же, а графика стала ещё эффектнее.

Гонка выходит 9 ноября на Xbox Series, Xbox One и ПК. С релиза её добавят в Xbox Game Pass.