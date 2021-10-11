Авторы Far Cry 6 оставили в игре отсылку к умершему котику коллеги

Геймдиректор Far Cry 6 Тед Тимминс рассказал о приятном поступке своих коллег. Они увековечили в шутере умершего котика Тоторо, пушистого друга разработчика. Пушистый друг скончался во время создания игры. Об этом Тимминс рассказал в «Твиттере», приложив к посту скриншот с пасхалкой и фотографию любимца.
Судя по скриншотам и выполняемому заданию, отсылка находится в самом начале сюжета, когда Дани сбегает от солдат Антона Кастильо. Это граффити на стене здания, на котором изображён отряд боевых котов с оружием. Один из них и есть Тоторо.
У Тимминса остался ещё один котик — брат Тоторо по имени Йоши. Разработчик выразил благодарность коллегам за то, что граффити появилось в игре.
Far Cry 6 вышла 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В британской рознице игра не показала внушительных успехов — стартовые продажи дисков оказались на 70% хуже, чем у Far Cry 5.
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