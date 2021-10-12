Фанат воссоздал Nintendo 64 из LEGO

Пользователь Reddit под ником Arceus1414 собрал полноценную Nintendo 64 из LEGO — вплоть до нажимаемых кнопок на геймпаде, узнаваемых портов и картриджей. Для этого ему понадобилось «несколько недель».
Я потратил последние несколько недель на создание Nintendo 64 из LEGO. Было довольно сложно воссоздать оригинальные формы и закругления. Большинство кнопок можно нажать, а картридж — вставить в консоль. Буду рад вашим отзывам.
Сообщество Nintendo на Reddit по достоинству оценило внимание к деталям и степень похожести на оригинал — пост уже собрал больше 800 лайков. Некоторые считают, что работа Arceus1414 должна стать частью официального LEGO-набора Nintendo.
Nintendo 64 — консоль, выпущенная Nintendo в 1996 году. Именно в её эпоху Mario и Legend of Zelda обрели третье измерение и стали франшизами, известными на весь мир. По мнению некоторых изданий, это одна из лучших консолей за всю историю игровой индустрии.
Релиз Switch OLED — новой ревизии Nintendo Switch с увеличенным дисплеем и более контрастными цветами — состоялся 8 октября. В России консоль появится 22-го числа по цене в 31 499 рублей. Ранее компания рассказала, что улучшила качество «джойконов» на своих устройствах.
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