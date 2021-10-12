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Фанат воссоздал Nintendo 64 из LEGO

Фанат воссоздал Nintendo 64 из LEGO
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Пользователь Reddit под ником Arceus1414 собрал полноценную Nintendo 64 из LEGO — вплоть до нажимаемых кнопок на геймпаде, узнаваемых портов и картриджей. Для этого ему понадобилось «несколько недель».

Я потратил последние несколько недель на создание Nintendo 64 из LEGO. Было довольно сложно воссоздать оригинальные формы и закругления. Большинство кнопок можно нажать, а картридж — вставить в консоль. Буду рад вашим отзывам.

Сообщество Nintendo на Reddit по достоинству оценило внимание к деталям и степень похожести на оригинал — пост уже собрал больше 800 лайков. Некоторые считают, что работа Arceus1414 должна стать частью официального LEGO-набора Nintendo.

Nintendo 64 — консоль, выпущенная Nintendo в 1996 году. Именно в её эпоху Mario и Legend of Zelda обрели третье измерение и стали франшизами, известными на весь мир. По мнению некоторых изданий, это одна из лучших консолей за всю историю игровой индустрии.

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