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Из DOOM 2 сделали 3D-битемап без оружия DOOM Fighters

Из DOOM 2 сделали 3D-битемап без оружия DOOM Fighters
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Энтузиаст edypagaza представил DOOM 2 в виде 3D-битемапа. Он убрал из игры почти все виды оружия, оставив лишь кулаки, ноги и меч Горнило Палача прямиком из DOOM Eternal.

В DOOM Fighters выбрана перспектива от третьего лица. В демонстративном видео показаны различные комбинации — например, можно бросить противника в толпу и нанести значительный урон или провести серию ударов руками и добить врага ногой. Также есть возможность метать меч и атаковать с рывка.

Автор модификации заявил, что не бросит поддержку и будет развивать мод дальше. Он планирует добавить альтернативные добивания, разрушаемое окружение и дружелюбных персонажей для помощи в сражениях. Возможно, в будущем появится и мультиплеер. По крайней мере, энтузиаст хотел бы развить эту идею.

DOOM Fighters доступна бесплатно на сайте Mod DB. Следить за обновлениями этого и других проектов можно через страницу в «Фейсбуке» и канал на YouTube.

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