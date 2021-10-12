Из DOOM 2 сделали 3D-битемап без оружия DOOM Fighters

Энтузиаст edypagaza представил DOOM 2 в виде 3D-битемапа. Он убрал из игры почти все виды оружия, оставив лишь кулаки, ноги и меч Горнило Палача прямиком из DOOM Eternal.
В DOOM Fighters выбрана перспектива от третьего лица. В демонстративном видео показаны различные комбинации — например, можно бросить противника в толпу и нанести значительный урон или провести серию ударов руками и добить врага ногой. Также есть возможность метать меч и атаковать с рывка.
Автор модификации заявил, что не бросит поддержку и будет развивать мод дальше. Он планирует добавить альтернативные добивания, разрушаемое окружение и дружелюбных персонажей для помощи в сражениях. Возможно, в будущем появится и мультиплеер. По крайней мере, энтузиаст хотел бы развить эту идею.
DOOM Fighters доступна бесплатно на сайте Mod DB. Следить за обновлениями этого и других проектов можно через страницу в «Фейсбуке» и канал на YouTube.
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