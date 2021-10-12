Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Утечка Twitch раскрыла стримеров, которых нельзя банить

Утечка Twitch раскрыла стримеров, которых нельзя банить
Комментарии

Масштабная утечка данных Twitch произошла 6 октября, однако последствия взлома прослеживаются до сих пор. Пользователь Reddit под ником Rapogi поделился неким списком стримеров площадки, которых нельзя банить по каким-либо причинам.

В списке есть стримеры djWHEAT, RiceGum, Tyler1, brokonaut и многие другие. Наиболее интересными выступают причины, по которым этих контент-мейкеров нельзя заблокировать. Например, djWHEAT не может быть забанен, потому что, как указано, он несовершеннолетний. Сам стример — мужчина, но на его трансляции часто приходит сын, которому нет 18 лет.

Tyler1 и RiceGum не будут заблокированы, даже если на них массово пожалуются зрители. Оба стримера очень популярны и известны своими агрессивными действиями, но, видимо, Twitch в этом находит плюсы для себя.

Сервис подтвердил утечку данных и до сих пор старается её предотвратить. На фоне слива данных площадкой заинтересовался Роскомнадзор. Он требует предоставить детальные сведения об утечке, а в противном случае последует штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021