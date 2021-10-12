Утечка Twitch раскрыла стримеров, которых нельзя банить

Масштабная утечка данных Twitch произошла 6 октября, однако последствия взлома прослеживаются до сих пор. Пользователь Reddit под ником Rapogi поделился неким списком стримеров площадки, которых нельзя банить по каким-либо причинам.
В списке есть стримеры djWHEAT, RiceGum, Tyler1, brokonaut и многие другие. Наиболее интересными выступают причины, по которым этих контент-мейкеров нельзя заблокировать. Например, djWHEAT не может быть забанен, потому что, как указано, он несовершеннолетний. Сам стример — мужчина, но на его трансляции часто приходит сын, которому нет 18 лет.
Tyler1 и RiceGum не будут заблокированы, даже если на них массово пожалуются зрители. Оба стримера очень популярны и известны своими агрессивными действиями, но, видимо, Twitch в этом находит плюсы для себя.
Сервис подтвердил утечку данных и до сих пор старается её предотвратить. На фоне слива данных площадкой заинтересовался Роскомнадзор. Он требует предоставить детальные сведения об утечке, а в противном случае последует штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
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