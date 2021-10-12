У скандального перезапуска Saints Row появился свежий геймплей

Volition представила новый геймплей раскритикованной игроками перезапуска Saints Row. В двухминутном ролике показали езду на машине и прогулку по разным районам вдохновлённого Лос-Анджелесом города.
Видео встретили более позитивно, чем «Добро пожаловать в Санто-Ильесо» в августе. В комментариях некоторые игроки говорят о том, что игра «выглядит всё лучше и лучше» и первое впечатление было обманчиво. Оно и неудивительно, ведь разработчики до последнего пытались скрывать состояние проекта.
Saints Row — перезапуск серии. Игровой процесс станет менее безумным и представляет собой смесь Saints Row 2 и 3. Дебютный трейлер утопили в дизлайках и отмечали, что это уже не та серия игр, которую они любили. Студия Volition отреагировала на ситуацию и отметила, что они не бросят игру в любом случае.
Релиз проекта состоится 25 февраля на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.
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