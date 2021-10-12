Разработчики Battlefield 2042 запустили опрос игроков после бета-теста

После участия в бета-тестировании Battlefield 2042 некоторым пользователям пришёл опрос от Electronic Arts. В нём игроков попросили ответить на несколько вопросов по шкале от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно».
В списке есть вопросы о размере карт (в бете была только одна), показателе ТТК (сколько нужно выстрелов, чтобы убить противника), графике и специалистах. Ответы пользователей суммируют, общую статистику отправят команде разработчиков Battlefield 2042.
Опрос приходит на почту случайным участникам беты. Если хотите поучаствовать в нём, то проверьте свой Email — вы можете оказаться в списке опрашиваемых.
Battlefield 2042 выйдет 19 ноября. 10-го числа начнётся 10-часовой ранний доступ для подписчиков EA Play. Изначально игру хотели выпустить 22 октября, но команде потребовалось больше времени на полировку итогового билда. Ранее инсайдер Том Хердерсон рассказал о проблемной разработке проекта.
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