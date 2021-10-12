Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Разработчики Battlefield 2042 запустили опрос игроков после бета-теста

Разработчики Battlefield 2042 запустили опрос игроков после бета-теста
Комментарии

После участия в бета-тестировании Battlefield 2042 некоторым пользователям пришёл опрос от Electronic Arts. В нём игроков попросили ответить на несколько вопросов по шкале от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно».

В списке есть вопросы о размере карт (в бете была только одна), показателе ТТК (сколько нужно выстрелов, чтобы убить противника), графике и специалистах. Ответы пользователей суммируют, общую статистику отправят команде разработчиков Battlefield 2042.

Battlefield 2042 не готова. Её нужно перенести ещё раз Battlefield 2042 не готова. Её нужно перенести ещё раз

Опрос приходит на почту случайным участникам беты. Если хотите поучаствовать в нём, то проверьте свой Email — вы можете оказаться в списке опрашиваемых.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября. 10-го числа начнётся 10-часовой ранний доступ для подписчиков EA Play. Изначально игру хотели выпустить 22 октября, но команде потребовалось больше времени на полировку итогового билда. Ранее инсайдер Том Хердерсон рассказал о проблемной разработке проекта.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021