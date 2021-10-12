Mail.ru Group изменила название на VK Group и поменяла логотип

Компания Mail.ru Group провела ребрендинг и с 12 октября называется VK Group. Также произошли изменения в названиях различных сервисов и логотипе социальной сети.

Решение приняли в связи с узнаваемостью бренда VK. Он более популярен, чем Mail.ru. Таким образом компания захотела стать ближе к пользователям и показать им более очевидную связь социальной сети и холдинга.

Новый логотип «ВКонтакте» теперь выглядит так

Экосистема «ВКонтакте» включает в себя многие сервисы. Например, Aliexpress, Skillbox, Delivery Club и многие другие. Часть из них будет переименована с припиской VK. Также в будущем компания планирует развивать игровое направление и сделать «VK Игры».

Как теперь называются сервисы компании

Worki — VK Работа

«Юла» — VK Объявления

Lovina — VK Знакомства

Boom — VK Музыка

Ранее о ребрендинге холдинга сообщили различные СМИ. Официально о планах компании сообщил её генеральный директор Борис Добродеев.