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Fortnite может получить экранизацию

Fortnite может получить экранизацию
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Epic Games планирует открыть подразделение по развлечениям, и в её планах есть как минимум экранизация Fortnite, сообщает издание The Information. Фильм по одной из самых популярных франшиз в индустрии увеличит доходы компании и «уже не раз обсуждался» в стенах Epic.

Для этого компания наняла трёх бывших сотрудников LucasFilm, включая продюсера Джейсона Макгатлина — он работал над «Пробуждением Силы» и сериалом «Мандалорец». В Epic Games его должность пока что называется «Глава специальных проектов Epic».

Представить фильм по Fortnite несложно — в игре уже было большое количество персонажей из других фильмов и сериалов в качестве различных ивентов. Вполне возможно, экранизация будет в духе пересечений с другими медиавселенными.

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Когда Epic официально представит своё новое подразделение, неясно. Ранее стало известно, что Fortnite может не вернуться в App Store в течение пяти лет.

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