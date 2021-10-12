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«Игра в кальмара» появилась на серверах GTA 5

«Игра в кальмара» появилась на серверах GTA 5
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В сентябре 2021 года на Netflix вышел сериал «Игра в кальмара». Шоу стало очень популярным, из-за чего многие геймеры захотели получить по его мотивам полноценную игру. Игроки в GTA 5 создали ролевые серверы, полностью посвящённые сериалу.

Ведущий канала Vadact записал игровой процесс с одного из таких серверов. На них всё выполнено в стиле «Игры в кальмара»: элементы одежды, правила, локации и многое другое.

В ролике можно увидеть демонстрацию нескольких испытаний. Например, в первом задании игроки должны перебежать с одной стороны на другую при зелёном свете, а при красном — останавливаться. Если кто-то не успеет замереть, то его убивают. На таком принципе построены все остальные испытания.

Концепция «Игры в кальмара» напоминает детские забавы, но только с настоящим выживанием. Сюжет шоу посвящён бедным людям, которые должны бороться за жизнь ради огромного денежного вознаграждения. Сериал пока что не продлили на второй сезон, но его создатели уже обдумывали продолжение.

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