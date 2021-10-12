Бывший босс Apple Arcade поможет PlayStation c мобильными играми

Мобильное подразделение Sony возглавит бывший руководитель Apple Arcade Никола Себастьяни. Компания ещё в апреле 2021 года начала поиск управляющего на этот пост и объявила о серьёзном намерении выйти на рынок игр для мобильных устройств.

Глобально Sony хочет перенести все свои популярные франшизы на iOS и Android. Подробностей о будущих проектах нет, но президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан уверен, что с помощью мобильного подразделения получится увеличить охват аудитории.

Мобильные устройства — это лишь одна из областей, которые мы исследуем, чтобы охватить миллионы геймеров за пределами наших платформ. Следите за обновлениями.

Рынок мобильных устройств для Sony не чужой. Ранее компания выпускала Uncharted, God of War, Ratchet & Clank и другие игры для iOS и Android. Вероятно, в данный момент корпорация хочет заняться вопросом более серьёзно.