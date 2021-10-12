В бете Battlefield 2042 случайно открыли солдат из Battlefield 3

Некоторым счастливчикам удалось случайно открыть в бете Battlefield 2042 солдат из Battlefield 3 — глитч позволяет буквально выбрать классических бойцов с традиционным набором умений.

То есть, к примеру, инженер носит горелку для починки техники, а штурмовик — с традиционным дефибриллятором (и он наносит 17 единиц урона противникам). Вместе с этим солдаты бегали со своим старым оружием вместо его футуристических аналогов из Battlefield 2042.

Скорее всего, воспользоваться багом стало возможным благодаря контенту Battlefield Portal — это мощный редактор, который позволит использовать контент из Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 2042. При желании, по словам DICE, там можно буквально сделать ремейки любимых режимов.

Так выглядит экран возрождения:

Тестирование Battlefield 2042 закончилось пару дней назад. У нас, как и у многих других игроков, бета оставила смешанные эмоции — возможно, шутер стоит отложить на следующий год для полировки, настройки баланса и пересмотра ряда нововведений.

Сейчас релиз игры запланирован на 19 ноября, а ранний доступ для EA Play начнётся за 9 дней до этого, 10-го числа.