Для «Стражей Галактики» уже выпустили релизный трейлер

До выхода «Стражей Галактики» остаётся почти две недели, но разработчики из Eidos Montreal решили долго не ждать и выпустили релизный трейлер космического боевика.

В нём показывают немного катсцен и геймплейных отрывков, не особо вдаваясь в сюжетные перипетии. Насколько известно, отряд сформировался не так давно, поэтому между героями постоянно возникают всевозможные разборки — от действий Питера (и игрока) будет зависеть целостность группы.

Играть позволят только за Звёздного лорда, тогда как Дракс, Гамора, Ракета и Грут окажутся под непрямым управлением — Питер будет отдавать приказы, а каждый персонаж специализируется на своей области. К примеру, Гамора и Дракс — бойцы ближнего боя с большим уроном, тогда как Грут выступает в роли поддержки и танка.

«Стражи Галактики» выходят 26 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.