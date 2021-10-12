Крик возвращается: вышел первый трейлер пятого «Крика»
Поделиться
Киностудия Paramount выпустила дебютный трейлер пятой части «Крика». По названию может показаться, что это перезапуск, однако фильм продолжит события предыдущих картин, а к своим ролям вернутся некоторые актёры.
Среди них, конечно же, окажется и Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт. Маньяк каким-то образом в очередной раз появляется и начинает свою бесконечную охоту — однако теперь под удар попали знакомые Сидни из далёкого прошлого.
Русский дубляж
Режиссёрами фильма выступят постановщики «Я иду искать» и «З/Л/О» Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли. Премьера в России ожидается в середине января.
Английский дубляж
Комментарии
- 12 октября 2021
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:14
-
15:52
-
15:28
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
12:52
-
12:26
-
12:21
-
11:53
-
11:35
-
11:22
-
10:41
-
10:32
-
10:14
-
09:02
- 11 октября 2021
-
22:49
-
19:51
-
19:09
-
18:53
-
18:21
-
18:04
-
17:56
-
17:42
-
17:17
-
16:58
-
16:11
-
15:56
-
15:32
-
15:02
-
14:48
-
13:53
Партнерский контент