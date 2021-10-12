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Крик возвращается: вышел первый трейлер пятого «Крика»

Крик возвращается: вышел первый трейлер пятого «Крика»
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Киностудия Paramount выпустила дебютный трейлер пятой части «Крика». По названию может показаться, что это перезапуск, однако фильм продолжит события предыдущих картин, а к своим ролям вернутся некоторые актёры.

Среди них, конечно же, окажется и Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт. Маньяк каким-то образом в очередной раз появляется и начинает свою бесконечную охоту — однако теперь под удар попали знакомые Сидни из далёкого прошлого.

Русский дубляж

Режиссёрами фильма выступят постановщики «Я иду искать» и «З/Л/О» Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли. Премьера в России ожидается в середине января.

Английский дубляж

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