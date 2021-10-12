По сериалу «Игра в кальмара» сделали бесплатную игру с одним испытанием

Пользователь reddit и разработчик под ником CobbDev создал игру по мотивам испытания из сериала «Игра в кальмара». В проекте Squid Game: The Game игрокам нужно пробежать с одной стороны на другую и вовремя останавливаться, чтобы выжить. Это отсылка к самому первому состязанию шоу, в его ходе половина участников выбыла из игры.
Squid Game: The Game сделана на движке Unreal Engine 4. В показанном отрывке группа людей пытается добраться до финиша, но до конца доходит лишь небольшая часть — остальные погибают. Автор точно воссоздал декорации из шоу, музыкальное сопровождение, костюмы персонажей и жуткую куклу-робота.
В дальнейшем разработчик добавит ещё одно испытание, в котором нужно перетягивать канат. Также планируется усложнить доступное состязание и сделать его реалистичнее. Автор предупредил, что не хочет зарабатывать на игре. Ему просто нравится создавать проекты, а этот ещё и по известному сериалу.
Скачать Squid Game: The Game можно бесплатно по ссылке. Размер игры — 241 мегабайт.
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