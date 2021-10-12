Back 4 Blood поступила в продажу — это наследница Left 4 Dead

Издатель WB Games и студия Turtle Rock выпустили Back 4 Blood — кооперативный шутер в духе Left 4 Dead, у которого хватает своих оригинальных (и спорных) идей. Примечательно, что за обе серии отвечает одна компания.

Новинка доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One с бесплатным апгрейдом между разными поколениями консолей и кроссплеем между всеми платформами. Поэтому владельцы PlayStation, Xbox и ПК без проблем смогут сыграть вместе в одном матче — в PvP и против друг друга.

Мы уже несколько дней играем в Back 4 Blood и в ближайшее время выпустим текст с впечатлениями, но если кратко: разработчики провели большую работу над ошибками после спорной беты, однако проблем всё ещё хватает. Изголодавшимся фанатам Left 4 Dead, впрочем, может подойти.

Купить игру

Как играть «бесплатно»?

Однако покупать шутер совсем необязательно, ведь с релиза он доступен в библиотеке Xbox Game Pass для Xbox Series, Xbox One и ПК.

Что после релиза?

Разработчики намерены поддерживать игру обновлениями и платными дополнениями, поэтому в продаже уже и сезонный пропуск на первый год — туда включат новых персонажей и сюжетные кампании.