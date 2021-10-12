Back 4 Blood поступила в продажу — это наследница Left 4 Dead

Издатель WB Games и студия Turtle Rock выпустили Back 4 Blood — кооперативный шутер в духе Left 4 Dead, у которого хватает своих оригинальных (и спорных) идей. Примечательно, что за обе серии отвечает одна компания.
Новинка доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One с бесплатным апгрейдом между разными поколениями консолей и кроссплеем между всеми платформами. Поэтому владельцы PlayStation, Xbox и ПК без проблем смогут сыграть вместе в одном матче — в PvP и против друг друга.
Мы уже несколько дней играем в Back 4 Blood и в ближайшее время выпустим текст с впечатлениями, но если кратко: разработчики провели большую работу над ошибками после спорной беты, однако проблем всё ещё хватает. Изголодавшимся фанатам Left 4 Dead, впрочем, может подойти.
Купить игру
- Steam (ПК) — 1999 рублей
- PS Store (PS5 и PS4) — 4999 рублей
- Microsoft Store (Xbox) — 60 долларов (4500 рублей).
Как играть «бесплатно»?
Однако покупать шутер совсем необязательно, ведь с релиза он доступен в библиотеке Xbox Game Pass для Xbox Series, Xbox One и ПК.
Что после релиза?
Разработчики намерены поддерживать игру обновлениями и платными дополнениями, поэтому в продаже уже и сезонный пропуск на первый год — туда включат новых персонажей и сюжетные кампании.
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