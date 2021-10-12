Hazard Zone для Battlefield 2042 покажут 14 октября — это нечто в духе Escape from Tarkov

EA наконец-то готова раскрыть первые детали секретного режима Hazard Zone для Battlefield 2042. Это случится послезавтра, 14 октября, вместе с первым трейлером.

С самого анонса DICE лишь намекала на этот режим, отмечая, что он новаторский и делает ставку на взаимодействие отрядов. Позже начались утечки: якобы это игра в духе Escape from Tarkov и Hunt: Showdown, где предстоит изучать локации в поисках специальных дисков. Мешать будут как другие игроки, так и боты.

Тизер

Продолжительность самого трейлера составит 1 минуту 48 секунд.

Battlefield 2042 включает в себя три основных режима:

традиционный All-Out Warfare с Захватом, Прорывом и другими знакомыми видами игры

с Захватом, Прорывом и другими знакомыми видами игры редактор Portal с контентом из BF 1942, Battlefield 3, Bad Company 2 и BF 2042

с контентом из BF 1942, Battlefield 3, Bad Company 2 и BF 2042 секретный Hazard Zone.

Релиз шутера состоится 19 ноября, но 10-го числа подписчики EA Play смогут начать 10-часовой триал.