Не прошло и 20 лет: Bethesda удалила Games for Windows LIVE из Fallout 3 в Steam

Bethesda неожиданно выпустила обновление для Fallout 3: Game of the Year Edition в Steam, с которым удалила давно мёртвый сервис Games for Windows LIVE. Сами удивлены, что он до сих пор был внедрён.

Fallout 3: Game of the Year Edition обновили и теперь она не требует установки Games for Windows LIVE. Если Fallout 3 уже установлена в Steam, мы предлагаем удалить и переустановить игру.



Она больше не требует Games for Windows LIVE и будет работать без неё.

Games for Windows LIVE была попыткой Microsoft запустить аналог Xbox Live на ПК, однако попытка колоссально провалилась. Вместо отдельного клиента сервис был лишь оверлеем внутри игр, причём очень неудобным, а сама Microsoft не особо торопилась хоть что-то исправлять в нём.

В итоге спустя несколько лет от GfWL отказались, однако многие игры и дальше были от него зависимы — среди них и Warhammer 40,000: Dawn of War 2, и Grand Theft Auto 4, и вот Fallout 3: Game of the Year Edition. К счастью, рано или поздно разработчики убирали зависимость игр от провального GfWL.

Сама Fallout 3 вышла в 2008 году и стала неожиданным хитом: «Обливион» с пушками в постапокалипсисе неожиданно оказался востребован, а серия Fallout после финансово провальных классических выпусков нашла себя в трёхмерном мире.