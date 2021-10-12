World War 3 сделают бесплатной, но сначала пройдёт закрытая бета

Авторы World War 3 анонсировали следующий этап закрытого тестирования — оно начнётся 25 ноября, а после разработчики планируют провести открытую бету. В марте 2022-го шутер перейдёт на условно-бесплатную модель распространения.

Купить наборы для гарантированного доступа к закрытой бете можно на сайте World War 3. В комплектах также будут различные предметы. Во время беты откроют доступ к двум режимам и четырём картам:

командный бой в Берлине и Варшаве

тактические операции в Москве и Полярном.

Есть и приятные бонусы для тех, кто купил World War 3 до 4 октября. Эти игроки точно получат доступ к закрытой бете и различные игровые награды. В придачу авторы подарят набор Лейтенанта стоимостью в 3690 рублей.

Ключевой арт

В сентябре участники раннего доступа поиграли в закрытое альфа-тестирование. Игра значительно обновилась, в шутере появились новые настройки внешнего вида, ощущения от стрельбы и многое другое. Ещё разработчики улучшили производительность.