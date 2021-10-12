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Apple проведёт 18 октября новое мероприятие — ждём там новые Macbook

Apple проведёт 18 октября новое мероприятие — ждём там новые Macbook
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Apple анонсировала своё второе осеннее мероприятие — оно пройдёт 18 октября. Ожидается, что его всецело посвятят новым Macbook и Mac Mini, однако есть предположения о показе третьего поколения AirPods.

Ключевое слово события — Unleashed. В компании это адаптировали как «В отрыв».

По слухам, Apple планирует представить MacBook Pro в размере 14 и 16 дюймов с ARM-чипом M1X. Он станет наследником прошлогоднего M1, заметно увеличив производительность. Ожидается возвращение магнитной зарядки, порта HDMI и слота для SD-карт. А вот от контекстной сенсорной панели, похоже, откажутся.

Чип M1X также может появиться в премиальном Mac Mini, где будет два порта Thunderbolt/USB 4 Type-C и два стандартных USB Type-A ports.

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