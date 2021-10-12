Юбилейное издание Skyrim сломает множество модов

Уже через месяц, 11 ноября, выйдет очередное переиздание The Elder Scrolls V: Skyrim — на этот раз его приурочили к 10-летию игры, а обновление станет бесплатным для владельцев Special Edition даже на консолях.

Однако, по словам энтузиаста extrwi, новая версия «Скайрима» перейдёт на Visual Studio 2019 — текущая версия игры работает на Visual Studio 2015. В итоге изменится генерация кода, которая автоматически и убьёт множество модов — их придётся собирать чуть ли не по новой для The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

Реалистичный прогноз: на неизвестный промежуток времени после выхода Anniversary Edition команды создателей модификаций через нативный код самой игры будут очень заняты.

Предполагается, что моды вроде наборов текстуры должны остаться совместимыми, тогда как геймплейные моды, скорее всего, окажутся несовместимыми. А вот модификации через клиент самой Bethesda, которые можно покупать и за деньги, скорее всего, спокойно продолжат работать и с юбилейным изданием. Удобно!

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The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition выходит 11 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.