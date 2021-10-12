Теперь сенсационная Disco Elysium вышла на всех платформах

С сегодняшнего дня разговорная детективная ролевая игра Disco Elysium появилась на всех основных платформах — вдобавок к ПК, PS5 и PS4 она сейчас появилась на Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One.

Примечательно, что это случилось в преддверии второй годовщины — на ПК игра вышла 15 октября 2019 года.

После премьеры RPG сразу привлекла внимание за счёт нетривиального подхода, где геймплей строится вокруг разговоров — фактически диалоги стали местной боевой системой. За прошедшее время с релиза, кстати, игру расширили — озвучили диалоги, перевели тексты и на русский и добавили новые задания.

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