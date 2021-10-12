Теперь сенсационная Disco Elysium вышла на всех платформах
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С сегодняшнего дня разговорная детективная ролевая игра Disco Elysium появилась на всех основных платформах — вдобавок к ПК, PS5 и PS4 она сейчас появилась на Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One.
Примечательно, что это случилось в преддверии второй годовщины — на ПК игра вышла 15 октября 2019 года.
После премьеры RPG сразу привлекла внимание за счёт нетривиального подхода, где геймплей строится вокруг разговоров — фактически диалоги стали местной боевой системой. За прошедшее время с релиза, кстати, игру расширили — озвучили диалоги, перевели тексты и на русский и добавили новые задания.
Где купить?
- Steam (ПК) — 398 рублей (скидка в 45% до 18 октября)
- PS4 и PS5 — 2279 рублей (скидка в 20% до 14 октября)
- Nintendo Switch — 3599 рублей
- Xbox Series и Xbox One — 40 долларов (3000 рублей).
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