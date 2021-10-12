Авторы Call of Duty: Vanguard хотят сделать минимум два сиквела

Один из создателей Call of Duty: Vanguard Cэм Маггс выразил желание сделать несколько сиквелов шутера. По его словам, команда постаралась посмотреть на всю франшизу шутеров под другим углом и сделать так, чтобы её персонажи стали культовыми. Ближайший ориентир — Мастер Чиф из Halo.

Мы приступили к процессу со словами «Как создать культовых персонажей Call of Duty?» Потому что сейчас в Call of Duty этого нет. Когда ты думаешь о Halo, на ум приходит Мастер Чиф, но когда ты думаешь о Call of Duty, то здесь таких нет. И мы думали, кто может стать флагманом героев Call of Duty? Потому мы хотим сделать Vanguard 2 и Vanguard 3, чтобы рассказать ещё две истории.

Авторы выразили надежду, что если людям понравятся ключевые герои Vanguard, то их история продолжится, а сами они станут лицами Call of Duty.

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 14 октября в 18:00 мск разработчики покажут трейлер зомби-режима.