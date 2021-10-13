«Игра в кальмара» — теперь самый популярный сериал Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил, что «Игра в кальмара» — самый популярный сериал в истории компании. Его посмотрело более 111 млн. домохозяйств. Для этого корейскому триллеру понадобилось чуть меньше месяца.

До этого первенство удерживали «Бриджертоны» — за тот же период драму посмотрели около 88 млн. зрителей.

«Игра в кальмара» — южнокорейский драматический триллер, вышедший на Netflix 17 сентября. По сюжету 456 человек принимают приглашение поучаствовать в турнире на выживание — победителю достанутся $ 38 млн.

Сериал удостоился положительных отзывов от зрителей и критиков и набрал вирусную популярность в сети. Аналитики считают, что это следствие доступности проекта — он переведён на 37 языков по всему миру. Ранее фанат создал небольшую видеоигру по «Игре в кальмара».