Windows 11 не работает с принтерами Brothers

Microsoft выпустила Windows 11 чуть больше недели назад и в сети уже появляются первые отзывы о проблемной работе некоторого оборудования.
Так, производитель принтеров Brother заявил, что у оборудования компании на новой ОС возникают проблемы при соединении через USB. При таком подключении компьютер не видит принтеры в системе, не даёт поменять настройки и объединить их в одну сеть.
Проблемы возникают как на струйном, так и на лазерном оборудовании. Как временное решение Brother рекомендует подключать принтеры через Wi-Fi — до тех пор, пока разработчики не исправят ошибку.
Что интересно, летом Microsoft уже решила похожую проблему с подключением принтеров через USB — только на Windows 10.
Релиз Windows 11 состоялся 5 октября. Ранее AMD подтвердила ухудшение своих процессоров на новой ОС.
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