Контракт EA с FIFA истекает в декабре 2022 года

Electronic Arts выпустила пресс-релиз о продлении контракта с FIFPRO — по этой лицензии EA продолжит использовать имена и внешность большинства футболистов.
При этом договор с международной организацией футбола FIFA, истекающий в декабре 2022 года, пока продлён не был. У издателя ещё есть примерно год на решение, однако, похоже, всё идёт к грядущему переименованию футбольного симулятора.
За последние 28 лет EA Sports создала крупнейшую спортивную игру, любимую фанатами, игроками и футбольным сообществом во всем мире. Коллективная сила футбольной франшизы EA Sports обеспечивается более чем 300 лицензированными партнёрами, включая FIFPRO, которые помогают создать самую реалистичную игру в жанре.
Помимо тысяч имён и образов игроков, футбольные матчи EA Sports — единственное место, где фанаты могут играть матчи Лиги Чемпионов, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga и LaLiga Santander.
Соглашение EA с FIFPRO заключено на «долгое время». Что интересно, разработчики ни разу не упомянули название своей игры, FIFA, предпочитая использовать выражение «симулятор футбола от EA Sports».
Это может значить, что издатель готовится к смене названия футсима — намёки на это были в пресс-релизе по случаю выхода FIFA 22. При этом лицензий может стать даже больше, в том числе благодаря соглашению с FIFPRO.
EA использует бренд FIFA для своих футбольных симуляторов с 1993 года. В сети уже появилось возможное название — EA Sports FC. Торговую марку опубликовали в британском и английском ведомствах интеллектуальной собственности.
FIFA 22 вышла 1 октября на всех актуальных платформах. В британском чарте розничных продаж игра удерживает первое место две недели подряд.
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