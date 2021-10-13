Контракт EA с FIFA истекает в декабре 2022 года

Electronic Arts выпустила пресс-релиз о продлении контракта с FIFPRO — по этой лицензии EA продолжит использовать имена и внешность большинства футболистов.

При этом договор с международной организацией футбола FIFA, истекающий в декабре 2022 года, пока продлён не был. У издателя ещё есть примерно год на решение, однако, похоже, всё идёт к грядущему переименованию футбольного симулятора.

За последние 28 лет EA Sports создала крупнейшую спортивную игру, любимую фанатами, игроками и футбольным сообществом во всем мире. Коллективная сила футбольной франшизы EA Sports обеспечивается более чем 300 лицензированными партнёрами, включая FIFPRO, которые помогают создать самую реалистичную игру в жанре.



Помимо тысяч имён и образов игроков, футбольные матчи EA Sports — единственное место, где фанаты могут играть матчи Лиги Чемпионов, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga и LaLiga Santander.

Соглашение EA с FIFPRO заключено на «долгое время». Что интересно, разработчики ни разу не упомянули название своей игры, FIFA, предпочитая использовать выражение «симулятор футбола от EA Sports».

Это может значить, что издатель готовится к смене названия футсима — намёки на это были в пресс-релизе по случаю выхода FIFA 22. При этом лицензий может стать даже больше, в том числе благодаря соглашению с FIFPRO.

EA использует бренд FIFA для своих футбольных симуляторов с 1993 года. В сети уже появилось возможное название — EA Sports FC. Торговую марку опубликовали в британском и английском ведомствах интеллектуальной собственности.

FIFA 22 вышла 1 октября на всех актуальных платформах. В британском чарте розничных продаж игра удерживает первое место две недели подряд.