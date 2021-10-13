Back 4 Blood уже обошла пиковый онлайн Left 4 Dead, но не Left 4 Dead 2

Вчера вечером, 12 октября, вышла Back 4 Blood — это наследница Left 4 Dead, созданием которой занималась та же самая студия Turtle Rock.

Несмотря на ажиотаж вокруг беты, в которую одновременно играли свыше сотни тысяч человек, на старте продаж интерес аудитории оказался ниже. В пике ночью было 52 тысяч человек, а к утра онлайн снизился до 33 тысяч. На Twitch первые часы также был здоровый интерес (217 тысяч зрителей), но он многократно упал.

В итоге Back 4 Blood уже показала себя лучше оригинальной Left 4 Dead, но до рекордных показателей второй части её ещё далековато — у той 8 лет назад в пике было 160 тысяч человек. А самый большой онлайн за 24 часа — почти 19 тысяч человек.

Возможно, к выходным аудитория ещё успеет увеличится — а если студия сможет удержать интерес игроков, то со временем аудитория будет лишь увеличиваться.