Джоэл, капитолий и заброшенный город — фотографии со съемок сериала The Last of Us

В сети появилось множество фотографий со съёмочный площадки сериала The Last of Us от HBO. Впервые в объективы камер попал Педро Паскаль в образе Джоэла, хоть и в маске.

Также на кадрах можно увидеть, как создатели шоу преобразили локации для соответствия духу первоисточника. Пустующие дома, автомобили и автобусы, оплетённые лианами — всё это действительно передано с точностью из уже культового драматического экшена Naughty Dog.

Педро Паскаль в образе Джоэла

Белла Рамзи в образе Элли

Капитолий прямиком из The Last of Us

Съёмки сериала проходят в Канаде. Режиссёрами шоу выступают Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич, Питер Хоар, Крейг Мазин и Нил Дракманн. В главных ролях: Педро Паскаль (Джоэль), Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми), Анна Торв (Тесс).

Премьера ожидается в 2022 году, в первом сезоне будет 10 серий.