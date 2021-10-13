Джоэл, капитолий и заброшенный город — фотографии со съемок сериала The Last of Us
Поделиться
В сети появилось множество фотографий со съёмочный площадки сериала The Last of Us от HBO. Впервые в объективы камер попал Педро Паскаль в образе Джоэла, хоть и в маске.
Также на кадрах можно увидеть, как создатели шоу преобразили локации для соответствия духу первоисточника. Пустующие дома, автомобили и автобусы, оплетённые лианами — всё это действительно передано с точностью из уже культового драматического экшена Naughty Dog.
Педро Паскаль в образе Джоэла
Белла Рамзи в образе Элли
Капитолий прямиком из The Last of Us
Съёмки сериала проходят в Канаде. Режиссёрами шоу выступают Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич, Питер Хоар, Крейг Мазин и Нил Дракманн. В главных ролях: Педро Паскаль (Джоэль), Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми), Анна Торв (Тесс).
Премьера ожидается в 2022 году, в первом сезоне будет 10 серий.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
13:30
-
13:09
-
12:15
-
11:22
-
11:02
-
10:26
-
10:17
-
09:59
-
09:13
-
08:45
-
03:00
-
02:32
- 12 октября 2021
-
23:06
-
22:17
-
20:04
-
19:57
-
19:40
-
19:22
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:14
-
15:52
-
15:28
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
12:52
-
12:26
-
12:21
-
11:53
Партнерский контент