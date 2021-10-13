У New World теперь «в основном положительные» отзывы в Steam

Пользовательский рейтинг New World в Steam сменился со «смешанных» на «в основном положительные» (72%). При этом сейчас написано более 100 000 отзывов.

Игроки отмечают, что проблемы с доступностью серверов понемногу решаются, а игра позволяет заниматься тем, чем хочется.

С первого взгляда меня привлекла стилистика игры в стиле колонизаторской эпохи, ждал релиза с нетерпением, но запуск был омрачён большими очередями. К сожалению, ещё присутствуют различные некритичные баги с отображениями. В данный момент проблемы решаются, очереди с каждым днём становятся меньше. New World даёт каждому возможность заниматься тем, чем он хочет.

Даже учитывая довольно скудный и однотипный кач на квестах, что в целом приемлемо для игры на релизе, игра отлично увлекает и погружает в процесс. Отличная механика боя, крафтинг, интересные данжи.

Помимо проблем с серверами, российские игроки отмечают, что в игре нет русского языка, и разработчикам следует его добавить, — при этом отзыв публикуют как положительный. Это необычно для подобных просьб, обычно рейтинг пытаются занизить.

Amazon — огромная компания, у которой миллиарды денег.



Русский язык — единственный, на который не хватает денег даже Amazon.

Недавно разработчики выпустили патч 1.0.2, в котором исправили ошибки и улучшили производительность. Перенос персонажей между серверами должен появиться до конца этой недели.

New World — это вышедшая 28 сентября MMORPG. Пиковый онлайн проекта в Steam преодолел рубеж в 900 тыс. человек. Ранее игроки узнали, как забанить врагов и тем самым выиграть массовую битву.