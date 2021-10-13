У New World теперь «в основном положительные» отзывы в Steam

Пользовательский рейтинг New World в Steam сменился со «смешанных» на «в основном положительные» (72%). При этом сейчас написано более 100 000 отзывов.
Игроки отмечают, что проблемы с доступностью серверов понемногу решаются, а игра позволяет заниматься тем, чем хочется.
С первого взгляда меня привлекла стилистика игры в стиле колонизаторской эпохи, ждал релиза с нетерпением, но запуск был омрачён большими очередями. К сожалению, ещё присутствуют различные некритичные баги с отображениями. В данный момент проблемы решаются, очереди с каждым днём становятся меньше. New World даёт каждому возможность заниматься тем, чем он хочет.
Даже учитывая довольно скудный и однотипный кач на квестах, что в целом приемлемо для игры на релизе, игра отлично увлекает и погружает в процесс. Отличная механика боя, крафтинг, интересные данжи.
Помимо проблем с серверами, российские игроки отмечают, что в игре нет русского языка, и разработчикам следует его добавить, — при этом отзыв публикуют как положительный. Это необычно для подобных просьб, обычно рейтинг пытаются занизить.
Amazon — огромная компания, у которой миллиарды денег.
Русский язык — единственный, на который не хватает денег даже Amazon.
Недавно разработчики выпустили патч 1.0.2, в котором исправили ошибки и улучшили производительность. Перенос персонажей между серверами должен появиться до конца этой недели.
New World — это вышедшая 28 сентября MMORPG. Пиковый онлайн проекта в Steam преодолел рубеж в 900 тыс. человек. Ранее игроки узнали, как забанить врагов и тем самым выиграть массовую битву.
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