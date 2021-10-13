С первым патчем для Windows 11 процессоры AMD стали работать ещё хуже

7 октября AMD подтвердила, что Windows 11 ухудшает работу её процессоров — Ryzen, Epyc и Athlon. Тогда же Microsoft пообещала исправить проблему и вчера, 12 октября, выпустила обновление. Но в результате стало только хуже.

Издание TechPowerUp протестировало свежий апдейт и установило, что процессор Ryzen 7 2700X стал работать заметно хуже. Обновление ОС увеличило время задержки с 17 нс до 31,9 нс.

AMD пока что никак не отреагировала на ситуацию, зато назвала даты, когда исправят другие проблемы с процессорами:

19 октября скорректируют кэш-память и значительно уменьшат задержки.

21 октября постараются убрать ошибку с чипами ядер UEFI-CPPC2.

Производитель принтеров Brother жалуется, что устройства компании не работают на Windows 11. Компьютер просто не видит подключения через USB.