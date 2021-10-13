Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

С первым патчем для Windows 11 процессоры AMD стали работать ещё хуже

С первым патчем для Windows 11 процессоры AMD стали работать ещё хуже
Комментарии

7 октября AMD подтвердила, что Windows 11 ухудшает работу её процессоров — Ryzen, Epyc и Athlon. Тогда же Microsoft пообещала исправить проблему и вчера, 12 октября, выпустила обновление. Но в результате стало только хуже.

Издание TechPowerUp протестировало свежий апдейт и установило, что процессор Ryzen 7 2700X стал работать заметно хуже. Обновление ОС увеличило время задержки с 17 нс до 31,9 нс.

AMD пока что никак не отреагировала на ситуацию, зато назвала даты, когда исправят другие проблемы с процессорами:

  • 19 октября скорректируют кэш-память и значительно уменьшат задержки.
  • 21 октября постараются убрать ошибку с чипами ядер UEFI-CPPC2.
Как повысить FPS в играх Ubisoft и главное с The International 2021 по Dota 2 / Чемп.NEWS Как повысить FPS в играх Ubisoft и главное с The International 2021 по Dota 2 / Чемп.NEWS

Производитель принтеров Brother жалуется, что устройства компании не работают на Windows 11. Компьютер просто не видит подключения через USB.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021